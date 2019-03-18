Загруженность дорог в столице оценивается в три балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались участках МКАД и Третьего транспортного колец, на Ленинградском, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Москворецком мосту и набережных, на улицах Тверская и Малая Дмитровка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».