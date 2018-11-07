Загруженность дорог в столице оценивается в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, пробки есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Боровском, Киевском, Рублево-Успенском, Минском, Калужском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Остоженка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Большая Лубянка, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог спадет до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что накануне пробки оценивались в 4 балла.