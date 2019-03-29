Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов

Загруженность дорог в Москве в пятницу вечером оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Новорязанском и Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Мясницкая, Неглинная.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает АГН «Москва».