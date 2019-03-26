Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Боровском, Киевском, Варшавском, Новорязанском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Остоженка, Пречистенка, Знаменка, Солянка.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».