Загруженность дорог в Москве оценивается в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Боровском, Киевском, Варшавском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, проспект Академика Сахарова.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, передает Агентство «Москва».