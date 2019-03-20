Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Рублевском, Аминьевском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Серафимовича, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Солянка, Воронцово Поле и ряде других

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит три балла, передает Агентство «Москва».