Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Боровском, Киевском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Варшавском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах. Балчуг, Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Большая Солянка и других

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».