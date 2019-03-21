Загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Знаменка, Большая Никитская, Тверская, Новый Арбат, Мясницкая, Солянка и Яузская.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит два балла, передает Агентство «Москва».





