Загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, наавтомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Киевском, Варшавском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».