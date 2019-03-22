Загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском и Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Остоженка, Пречистенка, Бгольшая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Солянка. Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».