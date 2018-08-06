Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла

Загруженность столичных дорог оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Пятницком, Ленинградском, Алтуфьевском, Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Боровском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на основных набережных, улицах Серафимовича, Варварка, Большая Якиманка, на Большом Устьинском и Большом Каменном мостах, передает Агентство «Москва».