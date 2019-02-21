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Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов

21 Февраля 2019 в 20:04
Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Минском, Боровском,  Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Солянка и других.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Ситуация на столичных дорогах осложнилась из-за метели.

фото: riamo.ru

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