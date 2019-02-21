Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Минском, Боровском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Осташковском шоссе.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Солянка и других.
Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».
Ситуация на столичных дорогах осложнилась из-за метели.
фото: riamo.ru