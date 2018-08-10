Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Варшавском, Минском, Боровском, Новорязанском, Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, Большом Каменном мосту, в районе Лубянской площади.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит два балла, передает Агентство «Москва».