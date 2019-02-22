Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Калужском, Рублево-Успенском, Варшавском, Каширском и Новорязанском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном мосту и ряде набережных, на улицах Балчуг, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».