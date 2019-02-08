Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Пятницком, Рублево-Успенском,Носовихинском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Моховая, Тверская, Большая Лубянка, Яузская.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».