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Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов

5 Декабря 2018 в 20:05
Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов

Загруженность дорог Москвы к 20 часам вторника, 5 декабря, оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Волоколамском, Алтуфьевском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Носовихинском, Осташковском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Остоженка, Пречистенка, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, передает Агентство «Москва».

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что повышение платы за парковочные места будет только способствовать увеличению пробок, а не наоборот.

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