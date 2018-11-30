Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы зафиксированы на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Осташковском, Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Варшавском и Волоколамском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Остоженка, Моховая, Тверская, Большая Лубянка, Нижегородская.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов.

Для решения проблемы «внезапных пробок» на дорогах американские ученые предлагают водителям выдерживать дистанцию по отношению ко всем соседним автомобилям, а не только к впереди идущим. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал предложение исследователей.