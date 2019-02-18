Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Пятницкая, Тверская, Солянка и ряде других улиц, отмечает АГН «Москва» .

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».