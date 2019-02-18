Понедельник
18 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

18 Февраля 2019 в 20:27
Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Пятницкая, Тверская, Солянка и ряде других улиц, отмечает  АГН «Москва».

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.