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Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

7 Декабря 2018 в 20:11
Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Пятницкая, Пречистенка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Солянка, Яузская.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

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