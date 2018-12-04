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Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

4 Декабря 2018 в 20:08
Загруженность дорог Москвы оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Волоколамском, Дмитровском, Новорижском, Боровском, Носовихинском, Осташковском, Алтуфьевском, Варшавском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Пречистенка, Тверская, Неглинная, Мясницкая, Солянка, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что военно-транспортный самолёт Ан-26 впервые в истории России совершил посадку на автотрассу под Хабаровском. Ранее проходили тренировки посадки истребителей и штурмовиков на трассу под Хабаровском. В свою очередь, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН назвал подобные тренировки уникальными и нужными.

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