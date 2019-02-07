Загруженность дорог Москвы оценивается в 4 балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Боровском, Киевском, Калужском, Пятницком, Минском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Никитская, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».