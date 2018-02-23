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Загитову и Медведеву с победой на ОИ поздравил Путин

23 Февраля 2018 в 13:47
Загитову и Медведеву с победой на ОИ поздравил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями ОИ-2018. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Результаты девушек Путин назвал «блестящими», а сами выступления «очень красивыми», пишет ТАСС.

Также глава государства поздравил тренера наших фигуристок Этери Тутберидзе.

Ранее спортсменок, выигравших золото и серебро в женском фигурном катании на ОИ-2018 поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет Газета.ру

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