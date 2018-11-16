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Загитова установила новый рекорд мира

16 Ноября 2018 в 22:23
Загитова установила новый рекорд мира

Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Она набрала 80,78 балла, что отныне является новым мировым рекордом.

Предыдущее высшее достижение - 79,93 балла - принадлежало ей же, тот рекорд она установила в сентябре на международном турнире в Германии.

Ранее НСН сообщала, что Олимпийская чемпионка, россиянка Алина Загитова выиграла третий этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, набрав 215,29 балла. Лидировавшая по итогам короткой программы фигуристка, уверенно победила и в произвольной, получив от жюри 146,39 балла.

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