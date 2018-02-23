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Загитова стала Олимпийской чемпионкой

23 Февраля 2018 в 08:09

Алина Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла.

Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26), бронзу - канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде-2018, передает ТАСС.

Алина Ильназовна Загитова (родилась 18 мая 2002 года в Ижевске) — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских Игр 2018 в командных соревнованиях. Победитель Олимпийских Игр 2018 в одиночной программе.

Чемпионка Европы 2018 года. Победительница Финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров (2017 год). Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.

По состоянию на январь 2018 года Загитова занимает 5-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).



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