Загитова после победы на ЧМ ночью проходила допинг-тест

Алина Загитова, чемпионка мира по фигурному катанию, рассказала, как всю ночь после победы на мировом в японском Сайтаме проходила тест на допинг.

Спорсменка заявила, что ей пришлось потратить на исследование несколько часов.

«После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд», - рассказала Загитова.

Чемпионка мира отметила, что еще практически не спала, поэтому порадоваться и осознать победу в полной мере не может. Загитова уверена, что после отдыха «радость будет зашкаливать», - пишут Известия.

Ранее российский фигурист и тренер Илья Авербух в беседе НСН объяснил, почему прогнозировал победу Загитовой.