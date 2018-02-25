Загитова поблагодарила болельщиков через Instagram

Олимпийская чемпионка ОИ-2018 фигуристка Алина Загитова написала слова благодарности болельщикам на своей страничке в Instagram.

«Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде! Мы проделали большую работу, придя к этим Олимпийским играм. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку!» — написала Загитова.

Загитова выиграла олимпийский турнир в женском одиночном катании, а также стала серебряной призеркой ОИ-2018 в команде. После выступления она заявила, что намерена выступать на следующих Играх в Пекине в 2022 году.