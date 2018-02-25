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Загитова поблагодарила болельщиков через Instagram

25 Февраля 2018 в 16:48
Загитова поблагодарила болельщиков через Instagram

Олимпийская чемпионка ОИ-2018 фигуристка Алина Загитова написала слова благодарности болельщикам на своей страничке в Instagram.

«Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде! Мы проделали большую работу, придя к этим Олимпийским играм. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку!» — написала Загитова.

Загитова выиграла олимпийский турнир в женском одиночном катании, а также стала серебряной призеркой ОИ-2018 в команде. После выступления она заявила, что намерена выступать на следующих Играх в Пекине в 2022 году.

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