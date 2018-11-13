В разводе Петросяна и Степаненко обвинили Михаила Задорнова

Пользователи сети связали развод известного юмориста Евгения Петросяна с умершим сатириком Михаилом Задорновым, сообщает Утро.ру.

Поводом для неожиданной теории стала публикация в Instagram-аккаунте Петросяна в годовщину смерти Задорнова. Артист выложил отрывок видеозаписи беседы с Задорновым, которое было сделано еще на заре карьеры российского сатирика. Петросян сопроводил видео подписью о том, что ушедший из жизни 10 ноября 2017 года коллега все еще жив, пишут «Дни.ру».

Некоторые подписчики решили, что именно Задорнов виноват в разводе Петросяна с Еленой Степаненко. В качестве доказательства они вспомнили, что у сатирика незадолго до смерти рядом были две жены, а также две «музы» - певица Наталия Москвина и его помощница Марина Орлова. Возможно, заключили пользователи сети, Петросян решил взять пример со своего ушедшего коллеги, чьи «похождения» подтолкнули юмориста к измене Степаненко, передает «ФедералПресс».

Напомним, бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко длится с 6 августа. Стоимость совместного имущества артистов оценили в 1,5 миллиарда рублей. В октябре Хамовнический суд Москвы принял решение арестовать рублевые и валютные счета Елены Степаненко. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил в эфире НСН, что артист до последнего не хотел ареста счетов Степаненко.