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Задержанных организаторов митинга в Москве отпустили из ОВД

30 Июля 2018 в 09:53
Задержанных организаторов митинга в Москве отпустили из ОВД

В Москве были задержаны организаторы прошедшего в минувшее воскресенье митинга против пенсионной реформы. Как сообщает «ОВД-Инфо», правоохранители доставили в ОВД «Красносельское» главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также ведущего мероприятия Михаила Чичкова и журналиста издания «Sota. Vision» Ивана Егорова. Позже все задержанные были отпущены.

Напомним, митинг против пенсионной реформы проходил в столице на проспекте Сахарова и был согласован с московскими властями. Он начался в 14:30, а завершился в 15:50, отмечают «Новые Известия». По оценке МВД акцию протеста посетили 2,5 тысячи человек, наблюдатели общественной организации «Белый счётчик» насчитали более шести тысяч участников.

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