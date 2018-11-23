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Задержанных фанатов «Спартака» отпустят из СИЗО

23 Ноября 2018 в 20:27
Задержанных фанатов «Спартака» отпустят из СИЗО

Суд выпустит задержанных после драки возле ресторана «Изба» болельщиков московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. По его данным, следователи ходатайствовали об их аресте, однако, обвинение не поддержала прокуратура. В 20:00 по московскому времени закончится срок их задержания и фанатов выпустят из изолятора временного содержания в Строгино.

Драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА произошла 22 сентября перед матчем клубов в Российской премьер-лиге.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поприветствовал назначение новым главным тренером московского «Спартака» Олега Кононова, отметив положительные качества нового тренера команды.

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