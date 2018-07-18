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Задержанной в США россиянке утяжелили обвинение

18 Июля 2018 в 08:45
Задержанной в США россиянке утяжелили обвинение

Минюст США расширил обвинения в адрес гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в Америке по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Reuters.

Помимо сговора с целью незарегистрированной работы на иностранное правительство, Бутину теперь обвиняют в работе иноагентом без регистрации. Этот пункт увеличивает возможный срок заключения, отмечает РЕН.ТВ.

Ранее адвокат россиянки Роберт Нил Дрискол заявил о ее невиновности. По его словам, Мария Бутина не пыталась повлиять или подорвать политику США.

Американские власти не предоставили консульский доступ к задержанной, отмечает Газета.ру.

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