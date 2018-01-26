Задержанного в ЛНР россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Задержанного в самопровозглашённой Луганской народной республике россиянина Виктора Агеева на Украине приговорили к десяти годам лишения свободы. Такой приговор вынес Новоайдарский районный суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виктор Чевгуз, сообщает «Свободная Пресса» .

На Украине его признали виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в участии в террористической организации, сообщают «Новые Известия» .

Напомним, Агеева задержали в июне 2017 года на территории ЛНР. Тогда же Минобороны Украины объявило его российским разведчиком. В то же время в военной ведомстве РФ уточнили, что россиянин уволился после срочной службы, сообщает «Русская планета» .