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Задержанного в ЛНР россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

26 Января 2018 в 09:08
Задержанного в ЛНР россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Задержанного в самопровозглашённой Луганской народной республике россиянина Виктора Агеева на Украине приговорили к десяти годам лишения свободы. Такой приговор вынес Новоайдарский районный суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виктор Чевгуз, сообщает «Свободная Пресса».

На Украине его признали виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в участии в террористической организации, сообщают «Новые Известия».

Напомним, Агеева задержали в июне 2017 года на территории ЛНР. Тогда же Минобороны Украины объявило его российским разведчиком. В то же время в военной ведомстве РФ уточнили, что россиянин уволился после срочной службы, сообщает «Русская планета».

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