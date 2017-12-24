Задержание Яценюка в Женеве – попытка запугивания. Мнение политолога

К задержанию бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы могут быть причастны западные спецслужбы. Такое мнение высказал в беседе с журналистами политолог Иван Мезюхо.

«Можно предположить, что задержание Яценюка в европейском аэропорту — дело рук западных спецслужб или США с целью запугивания бывшего украинского премьер-министра. Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком», - считает политик, слова которого приводит RT.

Мезюхо не исключает, что Яценюк «где-то ослушался своих западных кураторов и тут же получил такой инцидент».

Политолог не исключает, что Яценюк будет использовать этот инцидент для максимального пиара, рассказывая СМИ о том, как его боится Россия.

Напомним, Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы, куда прилетел с младшей дочерью. По пловам пресс-секретаря политика, к задержанию причастна Россия. Вскоре после задержания Яценюка отпустили.