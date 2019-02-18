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Задержан врио главы подмосковного Дзержинского

18 Февраля 2019 в 21:22
Задержан врио главы подмосковного Дзержинского

Врио главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в должностном преступлении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Грибинюченко назначен с 25 января временно исполняющим обязанности главы городского округа Дзержинский.

Дзержинский расположен на реке Москве. Является городом-спутником Москвы, граничит с ней, отделяясь от неё Московской кольцевой автодорогой (МКАД). Также Дзержинский граничит с городами Котельники и Лыткарино.

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