Задержан врио главы подмосковного Дзержинского

Врио главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в должностном преступлении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Грибинюченко назначен с 25 января временно исполняющим обязанности главы городского округа Дзержинский.



Дзержинский расположен на реке Москве. Является городом-спутником Москвы, граничит с ней, отделяясь от неё Московской кольцевой автодорогой (МКАД). Также Дзержинский граничит с городами Котельники и Лыткарино.