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Задержан угонщик самолета в Бангладеш

24 Февраля 2019 в 21:00
Задержан угонщик самолета в Бангладеш

После «стрельбы» на борту самолета бангладешских авиалиний был задержан подозреваемый в угоне лайнера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Daily Star.

«Пилот совершил аварийную посадку. Все пассажиры эвакуированы. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу», - заявил журналистам секретарь гражданской авиации Мохибул Хак.

Он также рассказал по слов двух пассажиров, что в самолете была стрельба.

Напомним, во время пересадки в аэропорту города Читтагонг неизвестным был угнан пассажирский самолет. Воздушное судно авиакомпании Biman Bangladesh выполняло рейс из Дакки в Дубай. После посадки в аэропорту все пассажиры покинули борт воздушного судна.

Ранее НСН сообщала, что спасти воздушный флот от дебошей и угонов могут воздушные маршалы.

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