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Задержан третий подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

27 Июля 2018 в 09:22
Задержан третий подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

В Генпрокуратуре Казахстана сообщили о задержании третьего подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Имя его не разглашается.  Как рассказал замгенпрокурора страны Марат Ахметжанов, «уже собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», — пишет Газета.ру.

Напомним, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тена убили 19 июля. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Фигуриста доставили в больницу, он потерял 3 литра крови и умер в реанимации. 20 июля были задержаны два подозреваемых. Ими оказались Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Они признали свою вину в совершении преступления.

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