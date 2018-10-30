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Задержан продававший сведения о Петрове и Боширове пограничник

30 Октября 2018 в 13:13
Задержан продававший сведения о Петрове и Боширове пограничник

Правоохранительные органы задержали пограничника, который якобы продавал информацию о заграничных поездках подозреваемых Лондоном в отравлении отца и дочери Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник. По его данным, задержанный работает в погранслужбе ФСБ в Северо-Западном регионе, он задержан на рабочем месте, передают argumenti.ru.

Силовикам удалось его вычислить после проверок продавцов закрытых баз данных и частных сыщиков, отмечает Ura.ru.

В эфире НСН полковник КГБ в отставке Михаил Любимов раскритиковал версию британских СМИ о попытке покушения Александра Петрова на автора досье на Трампа.

 

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