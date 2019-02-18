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Задержан митрополит Горловский и Славянский

18 Февраля 2019 в 20:47
Задержан митрополит Горловский и Славянский

На одном из украинских блокпостов под Славянском был задержан митрополит Горловский и Славянский Украинской православной церкви Митрофан, сообщает РИА ФАН.

Иерарх возвращался из села Ставки Лиманского района, где совершил божественную литургию. Владыку обыскали и отправили в Славянский отдел полиции «для выяснения личности».

Через три часа без всяких объяснений митрополит Митрофан был отпущен.

Архипастырь счел это попыткой давления со стороны власти.

К отделу полиции к моменту освобождения митрополита прибыло множество священнослужителей и мирян.

Накануне на собрании духовенства и председателей приходских советов храмов Горловской епархии выразили поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

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