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Задержан лодочник, по вине которого в Астраханской области погибли дети

24 Июля 2018 в 17:10
Задержан лодочник, по вине которого в Астраханской области погибли дети
Мужчину, перевозившего детей на лодке в Астраханской области, арестовали на два месяца. Как рассказал телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах, лодочника подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Меж тем спасатели и добровольцы в Астраханской области продолжают поиски третьего ребенка, который утонул при опрокидывании судна. Они обследовали уже около 400 тысяч квадратных метров акватории реки и береговой линии. Поиски продолжаются. В региональном управлении МЧС уточнили, что в них задействованы 60 человек и 21 единица техники, в том числе 14 плавсредств. Операцию осложняет сильное течение на реке.

Напомним, лодка с детьми перевернулась в воскресенье вечером. Ею управлял местный житель, который, как выяснилось позже, находился под воздействием наркотиков. Шестеро детей спаслись, а трое утонули.Возбуждено уголовное дело.

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