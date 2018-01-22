Задержан главный гаишник Кировской области

Начальник Управления ГИБДД Управления МВД России по Кировской области Александр Плотников задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при реализации грузовиков «КамАЗ», сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года подельники приобрели по заниженной стоимости 279 готовых к эксплуатации «КамАЗов». При этом машины относились ко второму экологическому классу, то есть их реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена.

После этого, злоумшленники «внесли в паспорта транспортных средств недостоверные сведения об отнесении двигателей к четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, обеспечили их государственную регистрацию».

279 «КамАЗов» были незаконно проданы, причинив покупателям ущерб в размере не менее 837 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Расследование уголовного дела осуществляется при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по Кировской области, ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ УМВД России по Кировской области.



Полковник полиции Александр Плотников.был назначен начальником управления ГИБДД УМВД России по Кировской области в декабре 2012 года.

