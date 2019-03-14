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Задержан глава крупнейшего в РФ завода троллейбусов

14 Марта 2019 в 13:54
Задержан глава крупнейшего в РФ завода троллейбусов

Директор завода по производству электробусов «Тролза» в Саратовской области Иван Котвицкий задержан правоохранительными органами в городе Энгельсе. Его подозревают в коррупционном преступлении, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, топ-менеджер якобы пытался дать взятку, чтобы избежать ответственности после того, как на производстве обнаружилась недостача по уплате налогов.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, уголовное дело возбуждено также в отношении подчиненного Котвицкого. По версии следствия, в 2015 году на заводе в ходе проверки был выявлен факт неуплаты налогов на 90 миллионов рублей. Генеральный директор и его подчиненный передали налоговому инспектору 2 миллиона рублей за то, чтобы снизить эту сумму.

«Тролза» - самый крупный в Российской Федерации производитель троллейбусов и электробусов, расположенный в Энгельсе. Почти 2/3 всех троллейбусов в стране собраны на этом предприятии. Они ходят, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке. Продукция «тролзы» пользуется спросом и за границей.

В конце февраля производство «Тролзы» было приостановлено в связи с исками к предприятию на 1,7 миллиарда рублей. Позднее в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области заявили о возобновлении выпуска продукции на заводе.


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