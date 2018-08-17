Задержан глава Фонда ОМС Дагестана

В аэропорту «Уйташ» задержан руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов, сообщает РИА «Дербент». Его подозревают в превышении должностных полномочий.

59-летний Магомед Сулейманов трижды избирался депутатом Народного собрания РД в 1999, 2007 и 2011 году. С 2007 по 2010 год — председатель Народного собрания Республики Дагестан. С 18 марта 2010 года — исполнительный директор фонда обязательного медицинского страхования «Дагестан».

В апреле 2014 года был назначен на пост врио мэра Махачкалы.

Председатель попечительского Совета Дома детства №8 г. Избербаша, попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации г. Махачкалы. Состоит в списках жертвователей Фонда развития МГИМО.