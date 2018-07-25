Задержан генеральный директор НПО им. Лавочкина

Задержаны высокопоставленные фигуранты дела о мошенничестве в НПО им.Лавочкина: генеральный директор НПО Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

Ранее сообщалось, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа, передает «Интерфакс».

АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» — предприятие российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — космические аппараты и разгонные блоки. Предприятие расположено в г. Химки Московской области.