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Задержан генеральный директор НПО им. Лавочкина

25 Июля 2018 в 23:00
Задержан генеральный директор НПО им. Лавочкина

Задержаны высокопоставленные фигуранты дела о мошенничестве в НПО им.Лавочкина: генеральный директор НПО Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

Ранее сообщалось, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа, передает «Интерфакс».

АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» — предприятие российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — космические аппараты и разгонные блоки. Предприятие расположено в г. Химки Московской области.


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