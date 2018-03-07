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Задержан экс-сенатор Вячеслав Дерев

7 Марта 2018 в 00:24

Известный бизнесмен, экс-сенатор от Карачаево-Черкессии Вячеслав Дерев был задержан 6 марта и этапирован в Москву.

Вячеслав Дерев задержан по делу о незаконном возврате НДС фирмами «Киево-Жураки» и «Меркурий-2». В момент совершения преступления Вячеслав Дерев руководил компанией «Киево-Жураки».

Фигурантами дела о хищении 119,3 миллионов рублей также являются ряд сотрудников упомянутых компаний, а также работники налоговой инспекции города Черкесска.

Под уголовным преследованием находится и сын экс-сенатора, глава Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкессии Эдуард Дерев по делу о нападении на полицейских в 2012 году. Следствие доказало, что во время «мальчишника» он устроил драку с перестрелкой, в результате которой сотрудник ГИБДД получил пулю в ногу.

Вячеслав Дерев родился 20 августа 1949 г. в а. Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района КЧАО. Окончил Карачаево-Черкесский политехнический институт; являлся депутатом Народного Собрания КЧР II созыва и членом Совета Федерации.


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