Задержан брат «страсбургского стрелка»

37-летний Малек Шекат - старший брат Шерифа Шеката, который устроил теракт в Страсбурге в декабре прошлого года, задержан во Франции.

Напомним, 11 декабря 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся.

В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, что отказ Запада и России объединиться в борьбе с терроризмом после слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой» приведёт к коллапсу.