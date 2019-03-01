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Задержан брат «страсбургского стрелка»

1 Марта 2019 в 22:46
Задержан брат «страсбургского стрелка»

37-летний Малек Шекат - старший брат Шерифа Шеката, который устроил теракт в Страсбурге в декабре прошлого года, задержан во Франции.

Напомним, 11 декабря 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся.

В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, что отказ Запада и России объединиться в борьбе с терроризмом после слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой» приведёт к коллапсу.

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