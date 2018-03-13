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Задачей форума «Россия — страна возможностей» станет самореализация молодежи

13 Марта 2018 в 11:39
Задачей форума «Россия — страна возможностей» станет самореализация молодежи

Более 6 тысяч человек со всей страны примут участие в открывающемся сегодня в Москве форуме «Россия — страна возможностей». По словам организаторов, мероприятие посвящено развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

На форум съехались участники 13 проектов открытой платформы, созданной по инициативе президента Владимира Путина и называющейся также «Россия — страна возможностей». Проекты рассчитаны на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, а также волонтеров и школьников. Эти проекты реализуются при участии опытных наставников, передает ТАСС.

Форум «Россия — страна возможностей» пройдет с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ, сообщает Ura.ru. Он должен стать образовательной, деловой и дискуссионной площадкой для ее участников. В его рамках выступят руководители федеральных органов власти, в том числе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики РФ Александр Новак. Мэр Москвы Сергей Собянин выступит на тему: «Архитектура соучастия: Москва — город для людей».

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