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Заболевшая раком жена Башара Асада оставила обращение к сирийцам

9 Августа 2018 в 07:57
Заболевшая раком жена Башара Асада оставила обращение к сирийцам

Жена президента Сирии Башара Асада Асма, о госпитализации которой стало известно 8 августа, обратилась к своему народу. Ее слова были опубликованы в Twitter канцелярии президента САР. В сообщении говорится о том, что она готова к тому, чтобы стойко перенести все трудности, свалившиеся на нее.

«Я из тех людей, которые учили мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и вашей стойкости всех предыдущих лет», — заявила первая леди Сирии. 

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Асмы Асад злокачественную опухоль груди, передает RT. Она была госпитализирована и сейчас проходит лечение. Рак был обнаружен на ранней стадии, сообщает РЕН ТВ.

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