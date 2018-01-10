Заболеваемость ОРВИ в Курске на новогодних каникулах снизилась

В Курске снизилась заболеваемость гриппом и вирусными заболеваниями. Такая динамика наблюдалась во время школьных каникул. С 1 по 7 января в регионе заболеваемость ОРВИ осталась ниже порогового уровня, который установлен на уровне 40,6%. В то же время в Курской области не зарегистрированы случаи гриппа. Таким образом, в регионе отсутствует эпидемия. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

9 января в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии сезонной эпидемии гриппа в Москве.