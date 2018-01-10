Четверг
11 января
USD 56.87
EUR 67.88
Горячие новости

Заболеваемость ОРВИ в Курске на новогодних каникулах снизилась

10 Января 2018 в 17:51
Заболеваемость ОРВИ в Курске на новогодних каникулах снизилась

В Курске снизилась заболеваемость гриппом и вирусными заболеваниями. Такая динамика наблюдалась во время школьных каникул. С 1 по 7 января в регионе заболеваемость ОРВИ осталась ниже порогового уровня, который установлен на уровне 40,6%. В то же время в Курской области не зарегистрированы случаи гриппа. Таким образом, в регионе отсутствует эпидемия. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

9 января в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии сезонной эпидемии гриппа в Москве.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.