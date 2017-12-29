За злоупотребления при выполнении оборонзаказа можно лишиться свободы

Владимир Путин подписал закон о поправке в Уголовный кодекс, которая предусматривает ответственность за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс РФ дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком государственного оборонного заказа.

Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Государственный оборонный заказ — в РФ — правовой акт, предусматривающий поставки продукции для федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности РФ: боевого оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, комплектующих изделий и материалов, выполнение работ и предоставление услуг. Государственный оборонный заказ также включает в себя экспортно-импортные поставки в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.