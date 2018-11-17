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За взятку задержан заслуженный лесовод России

17 Ноября 2018 в 00:55
За взятку задержан заслуженный лесовод России

Директор Заречного лесничества Евгений Зотов был задержан в своем кабинете при получении взятки, сообщает ИА «Владимирские новости». Подробности инцидента не приводятся. Официальных комментариев от силовых структур по данной ситуации пока нет.

Учредителем Заречного лесничества является Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области. 

В этом году за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод РФ» указом президента присвоено директору ГКУ Владимирской области «Заречное лесничество» Евгению Зотову.

Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана и главного госинспектора Ростовского территориального отдела Александра Литвинова.

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