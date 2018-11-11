За взрывы на украинских военных складах наказаны 20 генералов

Минобороны Украины привлекло к ответственности виновных за взрывы на военных складах в течение последних трех лет. Как сообщил глава ведомства Степан Полторак, наказаны больше 20 украинских генералов.

Полторак рассказал, что по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием. Этого сделано не было.

«Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности», - заявил Полторак.

Он пояснил, что причина отказа военнослужащих занимать соответствующие управленческие посты – отсутствие хорошего финансового ресурса и невозможность обеспечить арсеналам надежную охрану.

По некоторым данным, Украина за последние полтора года потеряла порядка 40% своего боезапаса из-за взрывов на военных складах. За этот период было уничтожено порядка 210 тысяч боеприпасов всех типов – от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У».



Ранее депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Татьяна Черновол обвинила Россию в том, что на Украине взрываются военные склады. Она призвала устроить диверсию на российских арсеналах. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что призыв депутата Рады взрывать российские военные склады подпадает под статью о международном терроризме.